Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре заняться вопросом возвращения нацгвардейца Маркива

Виталия Маркива в Италии приговорили к 24 годам заключения за якобы причастность к убийству итальянского фоторепортера на Донбассе в 2014 году.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил руководству Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры Украины срочно заняться вопросом возвращения в Украину нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и не замененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива. До того времени поручаю украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим ветераном", - заявил Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера, гражданина Италии Андреа Рокелли и его российского партнера Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отметили, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

Сегодня, 12 июля, Маркива в Италии приговорили к 24 годам заключения, тогда как итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал 17 лет. Решение суд огласил без мотивировочной части. Также Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

Кроме того, итальянский суд направил запрос на открытие уголовного производства против народного депутата Богдана Маткивского, который был свидетелем по делу Маркива.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, который назвал решение итальянского суда несправедливым и позорным, на вынесенный Маркиву приговор будет подана апелляция.