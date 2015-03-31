Боевики получают многомиллионную прибыль от незаконной торговли углем и поддельными табачными изделиями

Управление и экономика оккупированных районов Донецкой и Луганской области резко криминализируются. Наблюдается серьезный рост контрабанды и производства поддельной продукции – отмечает заместитель директора Национального института стратегических исследований при Президенте Украины Василий Яблонский.

"Если ранее Донбасс специализировался на угольной и металлургической промышленности, то сейчас, главная специализация т.н. ДНР и ЛНР – это контрабанда и производство контрафакта. Они начали с незаконной торговли углем и с подделок подакцизных товаров (их уже обнаруживают, в т.ч. и в других областях Украины). Не исключено, что довольно скоро они переключатся и на другие сферы производства, подделывая украинские, европейские и мировые бренды в пищевой, текстильной и других отраслях", – прогнозирует Яблонский.

Слова эксперта подтверждают и данные правоохранительных органов. Наиболее остро обстоит ситуация с производством поддельных табачных изделий в оккупированных районах Донбасса.

Напомним, еще в ноябре 2014 г. в Полтавской и Винницкой областях были задержаны два грузовых автомобиля, в которых обнаружены поддельные сигареты известных международных брендов на 16,5 млн. грн. Генеральная прокуратура Украины установила, что данные сигареты были произведены на табачной фабрике «Хамадей» в Донецке.

"В 2014 г. были созданы незаконные каналы сбыта контрафактных подакцизных товаров с табачной фабрики «Хамадей». По оперативным данным, часть средств от реализованной контрафактной продукции шла на финансирование террористической организации «ДНР»", - заявили в Генпрокуратуре.

Эту информацию подтверждают и в Службе безопасности Украины.

"Средства для боевиков поступали от незаконной реализации контрафактной табачной продукции в контролируемых боевиками районах Донецкой и Луганской областей. Разветвленную сеть для поставки и продажи сигарет владельцы теневого бизнеса создали совместно с главой т.н. «министерства доходов и сборов ДНР» Александром Тимофеевым по кличке «Ташкент» и двумя его подельниками", – заявили в СБУ.

Более того, в Луганске на поддельные пачки сигарет известных мировых брендов начали наносить«акцизную марку» «Новороссии».

Факты контрабандной продажи украинского угля в Россию с территории ДНР/ЛНР продолжаютфиксировать представители ОБСЕ.

"И у Украины, и у Евросоюза уже есть печальный опыт соседства с Приднестровьем, которое стало одним из центров производства европейской контрабанды. Но масштабы теневой экономики ДНР и ЛНР (учитывая населенность региона и напряженность экономической ситуации) могут быть в разы выше приднестровских", – прогнозирует Яблонский.