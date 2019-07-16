Климкин дал совет Зеленскому, как вести переговоры с Путиным

Министр уверен, что президент Украины сможет разобраться в ситуации, независимо от формата переговоров.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин советует президенту Украины Владимиру Зеленскому вести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным командой.

Об этом глава МИД сказал в интервью "Настоящему времени".

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На вопрос: "Давайте представим эти переговоры один на один: комната, в которой Путин, Зеленский, их министры иностранных дел ... Зеленский справится?", Климкин ответил: "Я думаю, что, безусловно, он разберется в ситуации. И сможет вести переговоры так, как это нужно, независимо от того, будет ли это в узких командах, или это будут большие команды".

"Но мы так любим говорить о личностях, а в современной политике работают команды. Вот я всегда говорил, что Путин, как правило, ведет переговоры сам. А у нас всегда ведет переговоры команда. Если хотите, мое предложение к президенту Зеленскому: переговоры стоит вести командой. Команда - это то, что всегда помогает и вдохновляет. Лидерство - это важно. Но и команда - это тоже фантастически важно", - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что на протяжении последних лет дважды говорил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым о Крыме и Донбассе. По словам Климкина, Лавров стао очень циничным.