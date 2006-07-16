Как относятся избиратели к вхождению «Нашей Украины» в широкую коалицию (опрос)

Более трети украинских избирателей (37,9%) поддерживают вхождение «Нашей Украины» в широкую парламентскую коалицию, в то же время 36,5% выступают против этого.

Такие данные телефонного опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова в семи городах Украины по заказу "Зеркала недели".

При этом 6,8% респондентов относятся безразлично к данному вопросу, 18,8% – затруднились ответить.

Вхождение «Нашей Украины» в широкую парламентскую коалицию в Киеве поддерживает 29,4%, 37,4% выступают против, 7,4% – безразлично, 12,2% затруднились ответить.

Во Львове 52,4% против вхождения «Нашей Украины» в состав коалиции, 23,8 – за, 6,8% равнодушны к этому и 17% не дали ответа. В Донецке за вхождение выразились 55,8% населения, против – 26,8% безразлично – 3,8%, не смогли ответить – 13,6%. В Симферополе против вхождения 41,5%, за – 48,3%, безразлично – 1%, затруднились ответить 9,2%.

В Виннице, Херсоне и Днепропетровске идею вхождения НУ в состав широкой коалиции поддерживают соответственно 25,4%, 33,1% и 54,8%; не поддерживают – 42,9%, 44,3%, 26,4%; равнодушны – 12,3%, 9,4%, 7,2%; не смогли ответить – 19,4%, 13,2%, 11,6%.

Опрос проводился 12-13 июля 2006 года. В 7 городах опрошено 3485 респондентов в возрасте от 18 лет, из них: во Львове — 500, Виннице — 504, Киеве — 500, Херсоне — 501, Симферополе — 480, Днепропетровске — 500, Донецке — 500 человек.