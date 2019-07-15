Работа омбудсменов по возвращению удерживаемых лиц продолжится завтра в Москве – Москалькова

Российский омбудсмен заявила, что соответствующая работа будет продолжена «во имя людей».

Омбудсмены РФ и Украины завтра в Москве продолжат работу по возвращению домой удерживаемых лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила по результатам встречи с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой в Киеве.

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Она напомнила, что недавно РФ передала Украине капитана рыболовного судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого, задержанного больше года назад, а также двух рыбаков, которые были осуждены на территории РФ за незаконную рыбную ловлю. «И в отношении них тоже приняты решения об их освобождении и они находятся сегодня в своих семьях, дома», - заявила Москалькова.

По ее мнению, это важное решение – результат взаимодействия с украинской стороной, «понимания власти, что нужно помочь людям и разворот в сторону прав человека, соблюдения свободы слова, соблюдения права на жизнь и достоинства – это очень важное движение вперед».

«Мы надеемся, что завтра на территории уже моего офиса в Москве мы продолжим эту работу во имя людей», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 7 мая Денисова сообщила, что российские силовики освободили украинских рыбаков Руслана Кондратюка и Андрея Морозова, которых удерживали с сентября 2018 года.

15 июня Россия передала Украине капитана рыболовного судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого, задержанного 4 мая 2018 года за якобы незаконный вылов рыбы в Черном море. Против него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием служебного положения». Около полугода его содержали под стражей в Симферопольском СИЗО. В ноябре 2018 года Новицкому была изменена мера пресечения на подписку о невыезде, он жил в Симферополе в арендованной квартире. Решением «суда» от 14 июня с Новицкого были сняты все ограничения на передвижение.