Российский омбудсмен Москалькова прибыла с визитом в Киев

Главная цель визита Москальковой - суд по делу Кирилла Вышинского.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыла в Киев с визитом.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве РФ в Украине.

"Она прибыла в Киев. Цель - дело Кирилла Вишинского", - сказали в посольстве.

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На уточняющий вопрос, собирается Москалькова посетить судебное заседание по Вышинскому, в посольстве ответили:"Вероятно", а также добавили, что больше никаких подробностей о планах Москальковой в Киеве не могут предоставить.

Как сообщал УНИАН, задержанному 15 мая 2018 года в Киеве бывшему главному редактору РИА «Новости Украина» Кириллу Вышинскому инкриминируют совершение государственной измены и ведение подрывной информационной деятельности против Украины.

4 апреля Подольский районный суд столицы начал рассматривать дело Вышинского по существу.

7 мая суд продлил ему до 22 июля меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сегодня, 15 июля, должно состояться заседание Подольского райсуда Киева по делу Вышинского.

В комментарии УНИАН один из адвокатов Вышинского Андрей Доманский заявил, что защитники намерены просить суд об изменении меры пресечения Вышинскому с содержания под стражей на личное обязательство.