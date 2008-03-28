Тимошенко уберет РосУкрЭнерго несмотря на сопротивление Медведева?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО ожидает, что в ближайшее время компания «РосУкрЭнерго» уйдет с газового рынка, несмотря на последнее заявление «Газпрома».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на пресс-конференции в Киеве.

«УкрГазЭнерго» уже ликвидировано полностью с рынка… И я думаю, в ближайшее время, когда закончатся переговоры, будет ликвидирован и второй посредник – «РосУкрЭнерго»… У меня есть оптимизм в этом», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что после ухода «РосУкрЭнерго» с газового рынка цена на газ для Украины не поднимется.

Как сообщалось, заместитель председателя правления «Газпрома», избранный Президент РФ Александр МЕДВЕДЕВ в интервью газете The Financial Times заявил, что компания "РосУкрЭнерго" не может быть пока исключена из отношений между Россией и Украиной в сфере поставок газа. «Мы не закончили отношения с RosUkrEnergo, - отметил А.МЕДВЕДЕВ. - Видите ли, у нас существуют долгосрочные контракты с RosUkrEnergo по международному законодательству. И сейчас мы очень тщательно работаем над тем, чтобы не нарушить подписанных контрактов».

При этом, оценивая в целом газовый конфликт с Украиной, он отверг версии о политических мотивах этих разногласий. «Это был не способ угрожать, - сказал А.МЕДВЕДЕВ о сокращении поставок. – Это было простое решение в сложившейся ситуации: нет оплаты за наш газ, нет контрактов». Отвечая на вопрос газеты об угрозе монополизма со стороны «Газпрома», А.МЕДВЕДЕВ назвал это «полной чушью».

27 марта в эфире телеканала «1+1» Ю.ТИМОШЕНКО пообещала через неделю назвать дату, когда компания «РосУкрЭнерго» прекратит поставки газа в Украину. «Сейчас еще переговоры идут, и я думаю, что мы в ближайшее время сможем сообщить обществу хорошие новости», - сказала она.

Ранее газ промышленным потребителям Украины поставляло ЗАО «УкрГаз-Энерго» - совместное предприятие «Нафтогаза Украины» и «РосУкрЭнерго».

12 марта на переговорах в Москве между руководством НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» было подписано решение об устранении с газового рынка Украины компании «УкрГаз-Энерго».

Кабинет министров Украины обязал Государственную таможенную службу проводить, начиная с 1 марта в 2008 г., предварительное таможенное оформление природного газа, который поступает в газотранспортную систему Украины для потребителей, исключительно на НАК “Нафтогаз Украины” по цене 179,5 долл. за 1 тыс. куб. м.

Согласно постановлению Кабмина № 63 от 12 марта т.г., НАК «Нафтогаз Украины» обязана в соответствии с Соглашением об урегулировании отношений в газовой сфере от 4 января в 2006 г. проводить расчеты с компанией “РосУкрЭнерго АГ” или ЗАО “Газпром экспорт” за принятый на границе с Российской Федерацией центрально- и среднеазиатский природный газ, исходя из его цены в 2008 году 179,5 долл. США за 1 тыс. куб. м.

В постановлении говорится, что с 1 января в 2008 г. центрально- и среднеазиатский природный газ, который поступает в газотранспортную систему Украины от компании “РосУкрЭнерго АГ”, используется исключительно для потребителей Украины в объемах в соответствии с балансом поступления и распределения природного газа на 2008 год, утвержденного распоряжением Кабинета министров Украины от 9 января в 2008 г. № 57.

С 1 марта, согласно документу, импортированный природный газ реализуется в Украине НАК “Нафтогаз Украины” и ее дочерней компанией “Газ Украины” при условии стопроцентной оплаты потребителями за использованный газ.