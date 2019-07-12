На приговор итальянского суда Виталию Маркиву будет подана апелляция - Аваков

Итальянский фоторепортер Рокелли стал жертвой агрессивной России, которая развязала войну на Донбассе, подчеркивает министр.

На приговор итальянского суда нацгвардейцу Виталию Маркиву будет подана апелляция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в Twitter.

"24 года Виталию Маркиву - несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано. Наш гвардеец и Государство Украина не виноваты в гибели репортера Рокелли. Он стал жертвой агрессивной России, которая развязала в Славянске войну на Донбассе. Будем бороться дальше", - заявил Аваков.

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Как сообщал УНИАН, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера, гражданина Италии Андреа Рокелли и его российского партнера Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отметили, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

Сегодня, 12 июля, Маркива в Италии приговорили к 24 годам заключения. Решение суд огласил без мотивировочной части. Также Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения.