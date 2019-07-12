На приговор итальянского суда Виталию Маркиву будет подана апелляция - Аваков
На приговор итальянского суда нацгвардейцу Виталию Маркиву будет подана апелляция.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в Twitter.
"24 года Виталию Маркиву - несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано. Наш гвардеец и Государство Украина не виноваты в гибели репортера Рокелли. Он стал жертвой агрессивной России, которая развязала в Славянске войну на Донбассе. Будем бороться дальше", - заявил Аваков.
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Как сообщал УНИАН, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера, гражданина Италии Андреа Рокелли и его российского партнера Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.
По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отметили, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.
Сегодня, 12 июля, Маркива в Италии приговорили к 24 годам заключения. Решение суд огласил без мотивировочной части. Также Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.
Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения.