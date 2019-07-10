Зеленский предложил перенести Киевскую ОГА из столицы в область

По мнению президента, "чтобы понимать потребности области, надо быть в области".

Президент Украины Владимир Зеленский предложил перенести место проведения заседаний Киевской областной государственной администрации из центра столицы в Киевскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал новоназначенному председателю Киевской ОГА Михаилу Бно-Айрияну.

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По словам Бно-Айрияна, «Киевщина - это один из самых ключевых регионов Украины, она уникальна тем, что это столичный регион, и он у всех на виду».

Зеленский прервал выступление председателя ОГА и спросил: «А мы можем перенести ваши заседания из Киева в область? Вы же за область будете отвечать?».

Бно-Айриян ответил: «Ну да. Мы находимся в центре города (Киева), вместе с ЦИК».

На это Зеленский сказал: «Я думаю, надо, чтобы понимать потребности области, надо быть в области».

Как ответил БНО-Айриян: «Если есть задача, я думаю, что мы это (сделаем - УНИАН), но в оупен-спейс (open space - англ. открытое пространство), в очень современный».

На это президент отреагировал: «Да хоть на природу».

Бно-Айриян сказал в ответ: «Хорошо, спасибо».