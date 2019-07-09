В ВР хотят ввести уголовную ответственность за непризнание Крыма и ОРДЛО частями Украины

9 июля законопроект предоставлен для ознакомления депутатам.

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона, которым предлагается ввести уголовную ответственность за «умышленное непризнание» принадлежности Украине аннексированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Как передает Радио Свобода со ссылкой на сайт Верховной Рады, авторами законопроекта являются спикер Андрей Парубий, народные депутаты Украины Виктория Сюмар и Мария Ионова. Законопроект был зарегистрирован 5 июля, 8 июля поступил в комитет, а 9 июля – предоставлен для ознакомления депутатам.

Авторы законопроекта предлагают изложить часть 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины в редакции:

«Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины, – наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой».