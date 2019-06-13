Климкин предлагает провести международный аудит в ОРДЛО

По словам главы МИД, нужно установить, в каком состоянии находятся активы на оккупированных территориях.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что на оккупированной территории Донбасса нужно провести международный аудит.

Об этом он сказал в интервью ТСН.

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"Вы же помните, что произошло с тем, что у нас украли все эти предприятия, все компании, что там происходит. Поэтому нам нужна, я давно говорю, международная администрация, нам нужен международный аудит, что они там сделали, сожгли на металлолом, что-то разбили вдребезги", - отметил Климкин.

Аудит, пояснил министр, нужен для того, чтобы выяснить, какова ситуация с местными активами.

После международного аудита, по словам главы МИД, активы нужно перерегистрировать, поскольку эти предприятия должны стать снова украинскими налогоплательщиками и вообще работать в украинском правовом поле.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Павел Климкин спрогнозировал, что Украина сможет вступить в Европейский Союз примерно в 2035 году.