Порошенко: В Украине должна наступить эра справедливости, а не эра милосердия или расправы

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что после Революции Достоинства в Украине должен действовать порядок и справедливость, а не коррупция.

Об этом он заявил в интервью каналу ICTV, сообщила пресс-служба главы государства.

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«Какой должна быть страна после Революции Достоинства? Помните роман братьев Вайнеров? «Это не эра милосердия». Это не эра милосердия после Революции Достоинства . «И это не эра возмездия» или расплаты, как кто-то хочет это представить, - что мы со всеми расправимся. Уверен, что это должна быть эра справедливости», - подчеркнул глава государства.

По словам президента, власти смогли добиться того, чтобы коррупционеры не чувствовали себя в безопасности.

"Единственное,что нам уже удалось достичь, - это те, кто занимается коррупцией, не должны и не будут, я вам обещаю, чувствовать себя в безопасности", - подчеркнул Порошенко.