Перед выборами в ВР Путин может пойти на военное обострение возле Мариуполя – британский эксперт

При этом эксперт считает, что Путин вряд ли пойдет на широкомасштабное наступление.

Перед парламентскими выборами возможно военное обострение у Мариуполя, увеличение военного присутствия в Крыму, атаки на объекты инфраструктуры.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал известный британский журналист, эксперт по вопросам энергетической и кибернетической безопасности и шпионажа Эдвард Лукас.

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При этом он считает, что Путин вряд ли пойдет на широкомасштабное наступление, ведь это может помешать пророссийским политикам попасть в парламент.

«Лучшее, что может сделать Кремль, чтобы помешать своим сторонникам пройти в украинский парламент, – это напасть на Украину. Если это произойдет, сознательное население консолидируется. Можно сказать, что наибольшим сторонником украинской независимости фактически является мистер Путин. И это очень важно, что в Украине – свободные выборы. То, что люди верят в глупости, делают глупости - это цена демократии. Но Украина все равно будет сильнее России, где долгое время правит мистер Путин», – сказал Лукас.

Он отметил, что сейчас существует очень много способов вмешаться в выборы, и Россия может прибегнуть к подкупу, запугиванию, хакерским атакам и "сливам" информации, и даже напрямую вмешиваться в подсчет голосов. «Я не думаю, что Россия откажется от использования всех этих техник», – сказал он.

Журналист отметил, что во время президентских и парламентских выборов в США Кремль показал, что может широко использовать хакерские атаки и "сливы" информации. «Эти же техники и подкуп использовали во время референдума по поводу Brexit. В странах Европы мы можем видеть экономическое влияние кремлевских олигархов», – отметил Лукас.