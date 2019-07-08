Генерал рассказал, сколько войск Путин может собрать для вероятного широкомасштабного вторжения в Украину

По оценкам экспертов, для начала широкомасштабных действий против Украины нужно от 240 тысяч и больше, заявил генерал.

Еще два года назад Россия сформировала у своих западных границ группировку из 250 тысяч военнослужащих. Этого достаточно для развертывания полномасштабных военных действий против Украины.

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Такие цифры озвучил экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, комментируя информацию о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной, передает "Обозреватель".

"Путин подготовил свои войска и в позапрошлом году (2017. – Ред.) провел соответствующие учения с группировкой на 250 тысяч военнослужащих, сформировавшимися на западе и юго-западе РФ. По оценкам экспертов, чтобы начать широкомасштабные действия против Украины, нужно от 240 тысяч и больше", – рассказал Романенко.

По его словам, с начала войны на Донбассе в 2014 году РФ много чего "оттренировала", подтянула войска и сформировала усиленные дивизии на восточной границе Украины.

"И теперь интенсивно строит инфраструктуру, которая все это сможет обеспечить и при необходимости перебросить из глубины России – железнодорожным или воздушным путем – дополнительные войска и вооружения", – добавил генерал-лейтенант.

Романенко напомнил, что в 2018 году под видом создания совместной с Беларусью системы противовоздушной обороны Россия также завела войска на белорусскую территорию, причем не только войска ПВО.