Москаль подал в отставку с должности главы Закарпатской ОГА
10:26, 23 апреля 2019Политика
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В своем заявлении губернатор просит прекратить срок его отпуска и освободить от нынешней должности.
Геннадий Москаль подал в отставку / Фото УНИАН
Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подал в отставку.
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О его решении сообщила пресс-служба ОГА. В своем заявлении губернатор просит прекратить срок его отпуска и освободить от нынешней должности.
"Согласно пункту 9 части 1-й статьи 9 Закона и на основании статьи 38 Кодекса законов о труде Украины прошу прекратить мое пребывание в отпуске и освободить меня от должности председателя Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию", – написал Москаль.
Как сообщал УНИАН, Синютка покидает пост руководителя Львовской ОГА.
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