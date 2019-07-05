В Европейском Совете назвали ключевые темы саммита Украина-ЕС в Киеве

Лидеры ЕС и Украины обменяются мнениями относительно будущих приоритетов в отношениях между Украиной и ЕС.

Среди основных тем саммита Украина-ЕС 8 июля в Киеве - выполнение Минских соглашений, ситуация в Азовском море и дополнительные меры по поддержке этого региона, предоставление российского гражданства украинцам на временно оккупированной территории Донбасса и будущие приоритеты в отношениях между Украиной и ЕС.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского Совета.

Отмечается, что на предстоящем саммите представители Евросоюза подтвердят свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выполнению Минских соглашений.

«На повестке дня - ситуация в Азовском море и дополнительные меры поддержки региона», - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что участники саммита осудят предоставление российского гражданства украинцам на временно оккупированной территории Донбасса.

Читайте такжеСаммит Украина-ЕС определит приоритеты отношений на будущие годы - Туск

Также лидеры ЕС и Украины обменяются мнениями относительно будущих приоритетов в отношениях между Украиной и ЕС. Они рассмотрят следующие шаги в выполнении Соглашения об ассоциации.

«Лидеры рассмотрят прогресс в украинской программе реформ, особенно в борьбе с коррупцией, и поддержку ЕС этому процессу. Реформы в энергетическом секторе, в верховенстве права также стоят на повестке дня», - отмечали в европейской организации.

Согласно программе, размещенной на сайте Европейского Совета, лидеры ЕС и Украины встретятся 8 июля в 14:00, в 14.40 начнется пленарная сессия саммита. Ожидается также, что пресс-конференция президентов начнется в 16:15.

Как сообщал УНИАН, 4 июня в рамках рабочего визита в институты ЕС и НАТО президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером. В пресс-службе главы государства по итогам встречи сообщили, что стороны выразили заинтересованность в проведении 8 июля 21-го саммита Украина-ЕС.