Зеленский пообещал диаспоре в Канаде защищать украинский язык и курс в Европу

Глава государства подчеркнул, что хочет сделать так, чтобы проживающие за границей украинцы приезжали в Украину не в гости, а домой.

Президент Владимир Зеленский пообещал защищать украинский язык, суверенитет Украины и курс в Европу и НАТО.

Об этом он заявил во время встречи с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады в Торонто, сообщает пресс-служба главы государства.

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"В Конституции записано, что единственный государственный язык в Украине – украинский. Я как президент, как гарант Конституции буду защищать украинский язык, наш суверенитет и наш курс в Европу и НАТО", – заверил Зеленский.

Вместе с тем глава государства поблагодарил украинцев Канады за всестороннюю поддержку Украины. По словам президента, волонтерскую и социальную работу, которую они делают, трудно переоценить. Речь идет, в частности, о поддержке Украины с начала российской агрессии.

Во время встречи было также обсуждено, как украинская власть может создать лучшие возможности для украинцев, проживающих за рубежом, посещать и свободно работать в Украине.

«Я хочу сделать так, чтобы вы приезжали в Украину не в гости, а домой», – добавил президент.

Зеленский призвал украинскую общину Канады активно приобщаться к построению новой демократической и богатой Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня Владимир Зеленский прибыл в Канаду с рабочим визитом. Глава государства уже провел встречу с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, во время которой обсуждали противодействие российской агрессии.