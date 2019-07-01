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Обстрел санитарного автомобиля ОС боевиками: от полученных травм погиб еще один военный

15:10, 01 июля 2019
Война
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Боевики уничтожили украинское санитарное авто, погибли два человека / фото УНИАН

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«Военный медик, раненый при обстреле боевиками из ПТРК автомобиля "Хаммер" в районе населенного пункта Водяное, от полученных травм скончался», – говорится в новом сообщении штаба ООС.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 1 июля, около 10:50, во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное оккупанты обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил.

В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих ООС получили ранения. Один из раненых – военный медик — находился в критическом состоянии.

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Теги: #Донбасс#война