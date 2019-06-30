Освобождение украинских моряков входило в условия возвращения России в ПАСЕ - посол

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил о существовании договоренности об освобождении Россией украинских военнопленных моряков и возвращении российской делегации полномочий в ПАСЕ.

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Об этом он сказал в интервью программе "Час. Підсумки тижня" на "5 канале". По словам Кулебы, переговоры о возвращении России в ПАСЕ активизировались еще в начале этого года. Для этого Кремль должен был выполнить три условия: вернуть Украине пленных моряков, предоставить доступ комиссару Совета Европы по правам человека в Крым и уплатить взносы в Совет Европы.

Однако впоследствии, добавил посол, Европа дала понять России, что вернуться она может и без выполнения этих условий.

Поэтому российская нота отечественному МИД в отношении моряков появилась не из-за решения ПАСЕ вернуть полномочия российской делегации, а потому что истекал конечный срок выполнения приказа Международного трибунала ООН.

"Просто так совпало, что в ночь с 24 на 25 июня как раз приняли эту резолюцию, а 25 истекал срок. Поэтому я подтверждаю, что тема моряков в ПАСЕ звучала. Но, я убежден, что Россия не собиралась выполнять эти три требования, потому что они понимали, что коалиция в их пользу уже зашла в такое состояние, когда вернет их без каких-либо уступок. Я думаю, произошло именно так", - отметил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных в плен в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива моряков и суда. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

26 июня в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Россия обостряет спор с Украиной из-за отказа выполнить приказ Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению захваченных украинских моряков.

27 июня президент Владимир Зеленский обвинил МИД и лично главу МИД Павла Климкина в действиях, которые могут сорвать процесс освобождения украинских моряков. Он заявил, что не видел ноту МИД РФ, в которой говорится о военнопленных моряках, а также его не проинформировали о ноте-ответе МИД Украины. Президент был возмущен тем, что Климкин ответил на ноту МИД РФ, не посоветовавшись с ним. По словам президента, нота-ответ МИД Украины может поставить под угрозу возвращение моряков.

В тот же день Климкин обнародовал копии дипломатических нот РФ и Украины о военнопленных украинцах. Он назвал ноту МИД РФ «ловушкой» и «российским дипломатическим разводом».