СМИ: возвращение российской делегации в ПАСЕ вошло в пакет с освобождением украинских моряков

Отмечается, что события из ПАСЕ и скандал вокруг возвращения моряков на самом деле тесно связаны.

Между Западом и Россией еще до прихода на пост президента Украины Владимира Зеленского существовал негласный план, по которому освобождение пленных украинских моряков и возвращения кораблей должно быть частью более широкой договоренности.

Об этом пишет "Европейская правда".

Несмотря на то, что Москва должна была освободить моряков по решению трибунала ООН по морскому праву – за выполнение этого решения РФ выторговала уступки от Запада, говорится в статье.

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По этому плану, Запад возвращает России полномочия в ПАСЕ без всяких, даже малейших исключений. Россия в ответ находит схему освобождения моряков и допускает в Крым мониторинговую миссию Совета Европы. И, конечно, Москва восстанавливает платежи в бюджет СЕ, где она уже накопила долг около 70 миллионов евро.

По данным ЕП, сигналы о таком пакете поступали украинским дипломатам еще в конце президентства Петра Порошенко, но как "ультиматум", то есть "предложение, от которого нельзя отказаться".

Владимир Зеленский был честным на брифинге в четверг, когда заявил, что решение о возвращении РФ в ПАСЕ Запад принял еще до его прихода на должность.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поставили его перед украинской стороной только сейчас, во время визитов президента Украины в Париж и Берлин, однако согласия Зеленского на эту сделку они не получили.

"Нам продают то, о чем они уже договорились с Россией", - заметил тогда один из собеседников ЕП, информированный о ходе переговоров.

Москва была убеждена, что снятие с нее санкций в ПАСЕ – то решенное дело. А когда ассамблея, сплоченная вокруг немцев и французов и мобилизованная ими же, на беспрецедентном ночном заседании приняла "убийственный" механизм санкций, настала очередь для шага второй стороны, то есть России.

Именно так появилась нота России с предложением об освобождении моряков. Конечно же, по российскому сценарию. Россия направила этот документ в Киев во вторник вечером – то есть через день после первого решение ПАСЕ относительно санкций и за день до второго голосования, которое должно было бы окончательно подтвердить полномочия россиян без всяких ограничений. Это логично – когда стороны не доверяют друг другу, то приходится двигаться маленькими шагами, чтобы никто не "кинул" другого.

И, кстати, Зеленский действительно заранее не знал о появлении такой ноты (ведь все эти переговоры, напомним, проходили без участия Украины).

Вряд ли Берлин и Париж, согласовывая с россиянами эту пакетную договоренность, проговаривали юридические детали того, как именно Россия планирует выпускать военнопленных. Но именно в деталях были спрятаны проблемы.

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Как сообщал УНИАН, в Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций. “За” соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, “против” - 62, 15 “воздержались”.

В то же время, ПАСЕ отказалась поддержать поправку к резолюции относительно осуждения незаконной аннексии Крыма Россией и об участии России в военном конфликте на востоке Украины.

Ранее украинская сторона оспаривала решение ассамблеи о возвращении делегации РФ в сессионный зал ПАСЕ.

27 июня президент Владимир Зеленский обвинил МИД и лично Павла Климкина в действиях, которые могут сорвать процесс освобождения украинских моряков. Он заявил, что не видел ноту МИД РФ, в которой говорится о военнопленных моряках, а также его не проинформировали о ноте-ответе МИД Украины. Президент был возмущен тем, что Климкин ответил на ноту МИД РФ, не посоветовавшись с ним. По словам президента, нота-ответ МИД Украины может поставить под угрозу возвращение моряков.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на обвинения Зеленского в действиях по срыву процесса освобождения украинских моряков. В частности, он обнародовал копии дипломатических нот РФ и Украины в отношении военнопленных украинцев. По словам Климкина, российская нота является ловушкой, которая "была подготовлена для наших моряков, для нашей юридической и дипломатической команды, для руководства страны".