В кабинете Бочковского найдены банковские карты и сертификаты на оффшорную фирму - Аваков

Обыск в кабинете руководителя ГСЧС завершен. Об этом министр внутренних дел Украины Арсений Аваков сказал в прямом эфире 5 канала, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении, министр показал персональные банковские карты, а также сертификаты на оформление оффшорной фирмы, оформленные на имя задержанных сегодня Сергея Бочковского и Василия Стоецкого.

Глава МВД также напомнил, что украинская сторона при расследовании преступных схем, организованных задержанными экс-руководителями ГСЧС, обратится к иностранным спецслужбам, в частности - в ФБР.

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Как сообщал УНИАН, Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого задержали правоохранители во время заседания Кабинета министров.

На заседание правительства был приглашен следователь Министерства внутренних дел.

Премьер-министр Арсений Яценюк на заседании правительства сообщил, что министр внутренних дел Арсен Аваков накануне доложил о совершении преступления высшим руководством ГСЧС.

"Я просил бы дать разрешение пригласить процессуального следователя (на заседание правительства)", - сказал Аваков.

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Следователь доложил, что Бочковский и Стоецкий задержаны на основании неоднократных обращений народных депутатов о наличии коррупционных схем в ГСЧС.

"Данная схема заключается в том, что во время государственных закупок в нарушение действующего законодательства закупка горюче-смазочных материалов осуществлялась в ООО "Лукойл", "Алянс" и других предприятиях по значительно завышенным ценам", - сказал следователь.