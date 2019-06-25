Зеленский реорганизовал АП в Офис президента и назначил его руководителем Богдана
Президент Владимир Зеленский утвердил положение об Офисе президента Украины (ОПУ), подписав указы о назначении руководителя органа и его заместителей.
Об этом говорится в указах от 25 июня, опубликованных на сайте президента.
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Так, руководителем Офиса президента назначен Андрей Богдан, уволенный перед тем другим указом с должности главы Администрации президента.
Первым заместителем главы Офиса президента назначен Сергей Трофимов, а заместителями руководителя ОПУ стали Алексей Гончарук, Юрий Костюк, Вадим Пристайко, Руслан Рябошапка, Кирилл Тимошенко, Алексей Днипров. Другими указами они уволены с соответствующих должностей в Администрации президента.
Как сообщал УНИАН, 20 июня глава государства Владимир Зеленский создал Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента Украины.