Зеленский реорганизовал АП в Офис президента и назначил его руководителем Богдана

Также глава государства издал ряд указов о назначении заместителей главы Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский утвердил положение об Офисе президента Украины (ОПУ), подписав указы о назначении руководителя органа и его заместителей.

Об этом говорится в указах от 25 июня, опубликованных на сайте президента.

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Так, руководителем Офиса президента назначен Андрей Богдан, уволенный перед тем другим указом с должности главы Администрации президента.

Первым заместителем главы Офиса президента назначен Сергей Трофимов, а заместителями руководителя ОПУ стали Алексей Гончарук, Юрий Костюк, Вадим Пристайко, Руслан Рябошапка, Кирилл Тимошенко, Алексей Днипров. Другими указами они уволены с соответствующих должностей в Администрации президента.

Как сообщал УНИАН, 20 июня глава государства Владимир Зеленский создал Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента Украины.