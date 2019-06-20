Зеленский превратил АП в Офис президента: будут сокращения и реорганизация

Соответствующий указ №417/2019 от 20 июня размещен на президентском сайте.

Глава государства Владимир Зеленский образовал офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента Украины. Читайте также"Офис президента": Зеленский решил переехать из АП в Украинский дом на Крещатике (видео) Соответствующий указ №417/2019 от 20 июня размещен на президентском сайте. «Образовать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента Украины», - говорится в документе. В указе отмечается, что офис президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий.

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