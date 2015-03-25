У Порошенко не было претензий к Коломойскому как председателю ОГА - Пашинский

О таком в эфире 5 канала заявил народный депутат от «Народного фронта» Сергей Пашинский.

"Без сомнений, Игорь Валерьевич Коломойский в трудное для государства время стал на эту должность, он выдержал этот удар. И на сколько я понимаю, у Президента нет претензий к председателю Днепропетровской ОГА. У Президента, так как и у министра внутренних дел и председателя СБУ, есть претензии к вооруженных людей, которые рассказывают, что они никому не подчиняются", - заявил Пашинский.

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