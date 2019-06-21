Дело MH17: Луценко спрогнозировал развязку суда над подозреваемыми

Генпрокурор отмечает, что подозрения четырем военным РФ, выдвинутые следствием в Нидерландах - это первый шаг к осуждению высшего военно-политического руководства РФ за это преступление.

Российская Федерация как страна понесет ответственность в Международном уголовном суде за развязывание войны против Украины.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил в видеокомментарии на своей странице в Facebook.

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Он напомнил, что в Нидерландах в марте следующего года начнется суд над первыми четырьмя подозреваемыми в причастности к сбитию самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 в июле 2014 года.

"Что будет дальше? Мы здесь, в Украине, вместе с нашими коллегами в Нидерландах, будем идти по цепочке от солдат к полковникам, к генералам, к высшему военно-политическому руководству РФ, котрые должны ответить в суде за совершенные преступления на временно оккупированных территориях против самолета рейса МН17. Также уверен, что это - серьезный шаг для будущего уголовного процесса в Международном уголовном суде, где Россия как страна будет отвечать за развязывание агрессивной войны против Украины, за оккупацию, за поддержку террористов, за террористические атаки. Четыре первых подозрения, которые пойдут в суд - это первая маленькая победа", - сказал генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе самолета рейса MH17. Группа пришла к заключению, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая 2018 года стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбитие самолета рейса MH17.

19 июня главный прокурор Нидерландов, председатель международной Совместной следственной группы Фред Вестербеке заявил, что суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского "Боинга" начнется 9 марта 2020 года.

Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов ( позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.