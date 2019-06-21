Евросоюз озабочен исключительно своими интересами в войне на Донбассе - эксперт

По словам эксперта по вопросам энергетики Валентина Землянского, уже давно нужно смириться с тем, что интересы Украины никто в мире отстаивать не будет.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский высказал мнение, что Европейский Союз озабочен исключительно своими интересами в войне на Донбассе.

Об этом он сказал во время чата в Главреде.

"Еще 2009 год, когда был разблокирован транзит российского газа, показал, что ее заботят только собственные интересы. Все, с того момента европейцы ушли, и дальше переговоры мы вели уже сами. Тогда неделю Европа сидела без газа. И все, как корова языком слизала, европейцев не было. А дальше Украина сама, сама, сама…" - сказал он.

По словам Землянского, уже давно нужно смириться с тем, что интересы Украины никто в мире отстаивать не будет.

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"Европу в данном случае мы можем включить в консорциум. Это - деньги, которые она будет зарабатывать. Европа говорит: "Раз вы такие криворукие и сами не в состоянии - придем к вам княжить". Тем более, так Европа выиграет дважды: она вложилась в Северный поток, а теперь еще вложится в украинскую ГТС - заработает и там, и там", - сказал спикер.

Эксперт не сомневается, что сохранение транзита через Украину после запуска Северного потока-2 также является бизнес-интересом Европы.

"Ведь и Меркель говорит о необходимости сохранения транзита через украинскую территорию, потому что это – деньги. А она отстаивает интересы нефтегазовых и сервисных компаний, которые будут работать на территории Украины. Так что ничего личного – только бизнес", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель заявила, что ЕС не отменит санкции, пока Россия не вернет Крым в состав Украины.