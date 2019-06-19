На саммите ЕС в Брюсселе обсудят "паспортный план" Путина на Донбассе

Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза на саммите в Брюсселе также должны призвать РФ освободить украинских моряков.

Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза выскажут обеспокоенность в связи с упрощением Россией процедуры по выдаче российских паспортов украинцам на оккупированном Донбассе.

Читайте такжеСледующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится 2 июля

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского Совета по поводу проведения 20-21 июня саммита ЕС в Брюсселе.

В частности, Европейский Совет обсудит последнее развитие событий и ситуации на востоке Украины и в Азовском море. Встреча лидеров ЕС также ознаменуется пятой годовщиной со дня сбития самолета малазийских авиалиний рейса MH17, в результате чего погибли 298 человек.

«Следует ожидать, что лидеры призовут Россию освободить захваченных украинских моряков и обеспечить свободное прохождение через Керченский пролив. Также ожидается, что они выскажут самую серьезную обеспокоенность выдачей Россией паспортов в Донецкой и Луганской областях Украины, что противоречит духу и целям Минских соглашений», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Позже Путин заявил, что в Москве думают над предоставлением российского гражданства в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО, но и всем украинцам. Украинские дипломаты работают с международными партнерами над внедрением жестких санкций против России из-за решения о выдаче российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса.