Данилюк будет руководить Национальным центром кибербезопасности - указ президента

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. Соответствующий указ № 415/2019 от 19 июня размещен на сайте главы государства. Читайте такжеДанилюк обсудил с представителем Атлантического совета реформы органов сферы безопасности и обороны "На смену статьи 2 указа президента Украины от 7 июня 2016 года № 242 «О Национальном координационном центре кибербезопасности» назначить Данилюка Александра Александровича - секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его опубликования. Как сообщал УНИАН, 28 мая Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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