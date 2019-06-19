Данилюк будет руководить Национальным центром кибербезопасности - указ президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.
Соответствующий указ № 415/2019 от 19 июня размещен на сайте главы государства.
Читайте такжеДанилюк обсудил с представителем Атлантического совета реформы органов сферы безопасности и обороны
"На смену статьи 2 указа президента Украины от 7 июня 2016 года № 242 «О Национальном координационном центре кибербезопасности» назначить Данилюка Александра Александровича - секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщал УНИАН, 28 мая Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.