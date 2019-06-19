Экс-замначальника Генштаба ВСУ о смерти Тымчука: Я придерживаюсь версии убийства

Генерал признался, что не склонен доверять украинской правоохранительной системе и, в частности, выводам судебной экспертизы.

Гибель народного депутата Украины, координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука не могла быть несчастным случаем.

Такое мнение выразил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, пишет "Обозреватель".

"Я придерживаюсь версии убийства", – заявил он.

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Комментируя версию о том, что Тымчук мог случайно выстрелить в себя во время чистки наградного оружия, генерал заметил: "У нас довольно часто смерти объяснялись именно так: небрежное обращение с оружием. И Кравченко дважды в себя стрелял, и Кушнарев с карабином обращался неправильно".

"Теоретически это, конечно, возможно. Мы помним, что даже "двойному самоубийству" Кравченко находили объяснение, но на самом деле это маловероятно. Я в это не верю", – подчеркнул Романенко.

Говоря о мотивах преступления, он напомнил: "Дмитрий Тымчук занимал активную жизненную позицию, был специалистом в военной области, достаточно патриотичным, проукраинским".

Таким образом, "у него могли быть враги – тоже с активной жизненной позицией. Не только очень мощный внешний противник в лице России и ее спецслужб, но еще и пятая колонна, представителям которой всегда могут помочь те же россияне или кто бы то ни было. У них большой опыт в таких делах, и при желании они могут это организовать", – уверен генерал.

В то же время Романенко признался, что не склонен доверять украинской правоохранительной системе и, в частности, выводам судебной экспертизы, которая будет проведена – "с учетом состояния дел в нашей правоохранительной системе, правдивость такой экспертизы у меня вызывает сомнения".

Как сообщал УНИАН, председатель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что по факту гибели 19 июня в Киеве Тымчука открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

По его словам, предварительно погибший имеет огнестрельное ранение головы. "Сколько было выстрелов, не могу ответить - эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера. Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире и которая сейчас дает показания. Собираем показания соседей", - сообщил Князев.