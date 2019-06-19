"Для "сверки часов": Россия планирует отправить на переговоры "нормандской четверки" Владислава Суркова

Россию на встрече будет представлять либо Юрий Ушаков, либо Владислав Сурков.

В Кремле заявляют, что повестка дня встречи помощников глав государств стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция и Россия) только формируется, это будет «сверка часов».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Пока повестка дня только формируется, но надо во-первых сверить часы и понять ,где мы находимся – был большой перерыв в общении, полная стагнация в процессе выполнения Минских договоренностей. Сначала нужно провести рекогносцировку совместно и понять, где мы находимся», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, какие вопросы могут обсуждаться на этой встрече.

Он уточнил, что Россию на встрече будет представлять либо помощник президента РФ Юрий Ушаков, либо помощник президента России Владислав Сурков.

«И то и другое возможно», - отметил Песков.

Как сообщал УНИАН, 17 июня президент Франции Эммануэль Макрон на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции отметил, что предпосылками для проведения встречи лидеров стран «нормандской четверки» является выполнение Украиной и Россией обязательств по Минским соглашениям об освобождении военнопленных и прекращении огня на Донбассе.

18 июня президент Украины на совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине выступил за срочное проведение переговоров в «нормандском формате» относительно урегулирования ситуации на Донбассе.

«По поводу возвращения к «нормандскому формату», по поводу сроков этой встречи, вы знаете, что для меня и для каждого украинца главный вопрос - прекращение войны», - подчеркнул Зеленский.