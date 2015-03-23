Порошенко: армии удалось локализовать конфликт, который РФ хотела развернуть по всей Украине

18:01, 23 марта 2015
Политика
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Украинской армии удалось локализовать в отдельных районах Донбасса военный конфликт, который Россия хотела развернуть по всей стране.

Армия смогла остановить конфликт в пределах Донбасса / Министерство обороны Украины

Об этом президент Петр Порошенко сказал во время встречи с командирами бригад и батальонов Вооруженных сил в Национальном университете обороны.

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"За короткий срок благодаря международной поддержке наши Вооруженные силы фактически были созданы заново", - заявил он.

"Причем так созданы, что смогли в ожесточенной борьбе локализовать пределами отдельных районов Донбасса военный конфликт, который враг планировал развернуть по всей территории Украины", - добавил Петр Порошенко.

По его словам, реформирование Вооруженных сил происходит в условиях более-менее адекватного финансирования.

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