"Нужен новый контракт": политолог назвал одну из главных тем встречи Зеленского и Меркель

По мнению эксперта, Зеленский должен вернуться из Берлина, заручившись поддержкой европейских партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский должен поднять на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель вопрос о заключении нового контракта на транзит российского газа.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает «Обозреватель».

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"Нам с 2020 года нужен новый контракт на транзит. И это огромный вызов сейчас для власти. Нужно решать этот вопрос. Думаю, именно сегодня (18 июня. – Ред.) на встрече в Берлине он будет одним из ключевых", – рассказал Мусиенко.

По его мнению, Зеленский должен вернуться из Берлина, заручившись поддержкой европейских партнеров.

"Должна быть четкая позиция относительно сохранения транзита через территорию Украины. Мы не можем допустить, чтобы запустела украинская газотранспортная система, она должна сохраняться", – подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что новый глава украинского государства четко задекларировал продолжение курса, взятого его предшественниками.

"Президент сделал правильный шаг. Он уехал, сказал, что мы – последовательный партнер. Мы призываем поддерживать Украину, помогать противодействовать агрессии России, и продолжать санкции", – напомнил Мусиенко.