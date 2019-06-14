США и Украина остаются самыми враждебными государствами для россиян – опрос

Только 3% жителей РФ называют Украину дружественной страной.

США и Украина остаются самыми враждебными государствами для россиян.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса "Левада-Центра", которыми располагает УНИАН.

Согласно данным исследования, на вопрос: "Какие пять стран вы назвали бы наиболее недружественно враждебно настроенными по отношению к России?", 67% респондентов назвали США, 40% - Украину, а замыкает тройку "врагов" Великобритания – 38%.

Кроме того, врагами России 27% респондентов считают Латвию, 26% - Литву, 22% - Польшу, Германию – 18%, Эстонию - 12%.

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В то же время, участники опроса определили друзей и союзников РФ: 62% указали Республику Беларусь, 42% - Китай, 38% - Казахстан, 22 – Армению, 16% - Азербайджан, Сирию и Индию по 14%, Венесуэлу – 11%, Турцию – 9%.

Украину дружественной страной считают только 3% опрошенных.

Опрос проводился 24–29 мая по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1 тыс. 616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проходило на дому у респондента методом личного интервью.

Ранее сообщалось, что по данным социологического опроса, проведенного российским "Левада-Центром", почти треть россиян выступают за оккупацию "юго-востока Украины", еще треть хотят создать там "независимое государство".