Представитель президента в Раде заявил о необходимости изменить Конституцию

Представитель президента отметил, что изменения необходимо вносить в раздел о правах и свободах граждан.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает, что в Конституцию Украины необходимо вносить изменения.

Об этом он заявил в интервью изданию РБК-Украина.

"Конституция будет изменена, но будет ли она изменена в какой-то части или же в целом, возможно, на референдуме - все это вопрос дискуссии", - сказал он.

В частности, Стефанчук сообщил о планах восстановить конституционную комиссию. "Мы собираемся восстановить конституционную комиссию, потому что президент и власть должны задавать направление, а именно профессионалы должны формировать структуру и логику", - заявил он.

Представитель президента также отметил, что изменения необходимо вносить в раздел о правах и свободах граждан.

По его словам, "раньше все изменения вносились в разделы полномочий Рады и президента, а мы должны начинать с раздела о правах и свободах граждан".

"Там масса декларативных прав, которые совершенно не имеют ни механизма реализации, ни механизма защиты этих прав. Это надо менять. Наша идеология в целом - оставить за государством сервисные функции, это и есть либертарианство в нашем понимании. Наша цель – украинская либеральная экономика", - сказал Стефанчук.

Читайте такжеВ закон о государственном языке могут внести правки - Стефанчук

Также Стефанчук добавил, что команда президента готова рассматривать идею введения двухпалатного парламента, которую на референдуме в 2000 году поддержали 82,9% избирателей. "Это один из возможных вариантов, который мы будем рассматривать", - отметил он.

Одним из вариантов может стать такой, что Верхняя палата будет мажоритарной, а нижняя - пропорциональной. "Когда мы сводим на одной площадке депутатов-мажоритарщиков и депутатов-списочников, то теряется единство интересов. Мы не получаем ни политической структурированности, ни регионального представительства. Смешанная модель и превратила украинский парламент в самый большой политический "мегамаркет", - сказал Стефанчук.

Напомним, в феврале этого года Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№9037).