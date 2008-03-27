Ющенко продал подарок жены?

Президент Украины Виктор Ющенко обнародовал сведения о доходах, ценных бумагах и имуществе, которые касаются его и членов семьи.

Заработная плата Президента Украины за 2007 год составила 481 тысячи 953 гривен, 20 копеек. Также президент владеет земельными участками общей площадью 131385 кв. метров, домом в 656,7 “квадратов” и квартирой площадью 371,9 кв.м. Ценных бумаг за 2007 год Президент приобрел лишь на 236 гривен.

Вместе с тем в разделе “Ведомости о транспортных средствах, которые находятся в частной собственности” в президентской декларации во всех строках стоят прочерки...

Напомним, что в 2006 году жена Президента Екатерина Ющенко подарила мужу старый мотоцикл, о котором он так долго мечтал. Виктор Ющенко говорил, что доволен подарком, правда, это “непростая техника, ему уже 60 лет, потому на этом мотоцикле нужно осторожно ездить, чтобы он еще некоторое время выдержал”.

Тога Ющенко еще уточнял, что подарком, о котором он так долго мечтал, стала «приблизительно такая модель, как была у моего отца». СМИ сообщали, что жена Президента за транспортное средство выложила около 3 тысяч долларов.