Грибаускайте: Санкции могут быть усилены при отсутствии полного выполнения Минских соглашений

19:45, 21 марта 2015
Политика
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Президент Литвы Даля Грибаускайте констатирует, что санкции против России со стороны Европейского Союза могут быть усилены при отсутствии полного воплощения в действие Минских соглашений.

REUTERS

Об этом она сказала журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

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"Усиленные могут быть в данном случае - есть такое соглашение Европейского Совета в четверг - если ухудшится ситуация, и если Минские договоренности не будут выполняться полностью и воплощены в силу", - отметила Грибаускайте, отвечая на вопрос, когда против России Евросоюз может усилить дополнительные санкции.

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