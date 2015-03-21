Грибаускайте: Санкции могут быть усилены при отсутствии полного выполнения Минских соглашений

Об этом она сказала журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

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"Усиленные могут быть в данном случае - есть такое соглашение Европейского Совета в четверг - если ухудшится ситуация, и если Минские договоренности не будут выполняться полностью и воплощены в силу", - отметила Грибаускайте, отвечая на вопрос, когда против России Евросоюз может усилить дополнительные санкции.