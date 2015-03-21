Грибаускайте: Санкции могут быть усилены при отсутствии полного выполнения Минских соглашений
19:45, 21 марта 2015Политика
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Президент Литвы Даля Грибаускайте констатирует, что санкции против России со стороны Европейского Союза могут быть усилены при отсутствии полного воплощения в действие Минских соглашений.
REUTERS
Об этом она сказала журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.
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"Усиленные могут быть в данном случае - есть такое соглашение Европейского Совета в четверг - если ухудшится ситуация, и если Минские договоренности не будут выполняться полностью и воплощены в силу", - отметила Грибаускайте, отвечая на вопрос, когда против России Евросоюз может усилить дополнительные санкции.
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