Джемилев объяснил причину репрессий в Крыму: Россия не нашла там "Кадырова"
03:22, 20 марта 2015Политика
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Россия не смогла найти в аннексированном Крыму своего "Рамзана Кадырова" (как в Чечне), и поэтому устроила там репрессии.
Джемилев: страх сейчас правит Крымом под Россией / УНИАН
Об этом заявил на заседании Совета безопасности ООН один из лидеров крымских татар, экс-глава Меджлиса Мустафа Джемилев, пишет Апостроф.
"Россияне не нашли "Кадырова" среди татар и выбрали репрессии", - процитировал его в своем Твиттере постпред Украины в ООН Юрий Сергеев.
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"Оккупация российского режима даже хуже, чем советская. Люди боятся общаться, страх сейчас правит Крымом под Россией", - также сказал Джемилев.
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