Джемилев объяснил причину репрессий в Крыму: Россия не нашла там "Кадырова"

Об этом заявил на заседании Совета безопасности ООН один из лидеров крымских татар, экс-глава Меджлиса Мустафа Джемилев, пишет Апостроф.

"Россияне не нашли "Кадырова" среди татар и выбрали репрессии", - процитировал его в своем Твиттере постпред Украины в ООН Юрий Сергеев.

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"Оккупация российского режима даже хуже, чем советская. Люди боятся общаться, страх сейчас правит Крымом под Россией", - также сказал Джемилев.