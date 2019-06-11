У Лаврова испугались заявлений о воссоздании Украиной ядерного оружия и вспомнили об основах миропорядка

После прекращения действия ДРСМД Украина останется государством, являющимся стороной Договора о нераспространении ядерного оружия, подчеркивают в российском ведомстве.

В Министерстве иностранных дел России считают, что заявления о воссоздании ядерного оружия Украиной является посягательством на основы современного миропорядка.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в ходе форума в Москве "Примаковские чтения" заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

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"Даже с учетом неизбежного прекращения действия и существования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа и, соответственно, с исчезновением обязательств, которые на себя приняла Украина, став стороной этого договора после распада СССР, даже после этого Украина останется государством, являющимся стороной Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал Рябков.

"Безответственные рассуждения о воссоздании ядерного оружейного потенциала Украины свидетельствуют, как минимум, о посягательстве на одну из фундаментальных основ современного миропорядка", - подчеркнул он.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина оставляет за собой право создавать вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности, в том числе соответствующее ракетное вооружение. В МИД Украины также отметили, что выход России из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности создает серьезную угрозу всему европейскому континенту.

Также, по мнению военного эксперта Игоря Козия, после того, как Россия нарушила Будапештский меморандум, никто не мешает Украине развивать тактическое ядерное оружие малого радиуса действия.