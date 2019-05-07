"Пойти по пути Израиля": эксперт назвал способ восстановления Украиной ядерных возможностей

Эксперт не склонен переоценивать угрозу возможного международного политического давления на Украину.

После того, как Россия нарушила Будапештский меморандум, никто не мешает Украине развивать тактическое ядерное оружие малого радиуса действия.

Читайте также"Укроборонпром" необходимо более $100 миллионов из бюджета на этот час

Такое мнение выразил военный эксперт Игорь Козий. По его словам, Украина в вопросе создания ядерного оружия может пойти по пути Израиля, передает «Обозреватель».

"Что касается ядерного оружия в Украине, я считаю, что Израиль в этом плане интересные вещи делает. На эту тему в той стране вообще не ведутся разговоры. Вместе с тем, есть заявления экспертов о 80 боеголовках, боевых частях и т. п", – пояснил Козий.

На вопрос, позволит ли мировое сообщество Украине иметь свое ядерное оружие, военный эксперт ответил: "А кто нам запретит? Будапештский меморандум, который уже нарушен? Никто не мешает развивать тактическое ядерное оружие. Никто не мешает развивать систему доставки тактического ядерного оружия. Никто не мешает подготовить места для размещения ядерно-минных заграждений вдоль границы России и Украины, как это делала ФРГ на границе с ГДР. Но каким образом эти мины попадут туда, попадут ли, правда это или нет — это держать в государственной тайне".

Эксперт не склонен переоценивать угрозу возможного международного политического давления на Украину.

"Опыт войны (против Украины. – Ред.) показал, что политическое давление, которое касается России, может вестись отдельными странами, компаниями и политиками, а может и не вестись", – пояснил он.

При этом Козий отметил, что вопросы развития стратегического ядерного оружия, в отличие от тактического, на повестке дня не стоит.

"Это огромные расходы, и где мы будем ее испытывать? Назовите хотя бы одну область, которая согласится быть районом испытания. У нас нет заокеанских территорий", – добавил он.