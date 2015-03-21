Луценко анонсировал перестановки в Кабмине
00:35, 21 марта 2015Политика
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В Кабинете министров Украины планируются кадровые перестановки.
Луценко анонсировал перестановки в Кабмине / УНИАН
Об этом заявил лидер парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко в эфире одного из телеканалов, пишет LB.ua.
"Доллар не ползет вверх. Это колебание на копейки. Все под контролем. Тем не менее, перестановки в правительстве планируются. Мы готовы к ним, и мы их обсуждаем", - отметил Луценко.
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Напомним, в начале марта во время заседания Совета коалиции переформатирование Кабмина еще не обсуждалось.
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