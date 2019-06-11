Вояжи Медведчука и Бойко в Россию: в СБУ рассказали о ходе расследования

Сейчас продолжается экспертиза.

В СБУ ждут результатов лингвистической экспертизы для предоставления правовой оценки действиям Виктора Медведчука и Юрия Бойко во время визитов в РФ в марте и июне этого года.

Об этом говорится в заявлении Службы безопасности, опубликованном на ее странице в Facebook в понедельник вечером.

"В Службе безопасности Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений статьи 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) УК, в ходе расследования которого также исследуются обстоятельства визита в марте этого года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойко", - отметили в СБУ.

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Там добавили, что в настоящее время продолжается назначенная постановлением Шевченковского районного суда Киева от 21 февраля 2019 года лингвистическая экспертиза Киевского научно-исследовательскому института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

В СБУ отметили, что судья самостоятельно определил экспертное учреждение, которой поручил проведение экспертизы.

"Материалы относительно визита вышеупомянутых лиц в июне этого года в Санкт-Петербург могут быть также проверены в рамках этого уголовного производства. Ждем результатов экспертизы для предоставления правовой оценки действиям Медведчука и Бойко во время визита в РФ", - говорится в заявлении.

Напомним, Медведчук и Бойко сейчас баллотируются в Верховную Раду по партийному списку "Оппозиционной платформы - За жизнь".