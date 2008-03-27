ЦИК преодолел кризис?
12:35, 27 марта 2008Политика
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Отдельные проблемы остаются
|Жанна УСЕНКО-ЧОРНА
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам.
«ЦИК работает. Конечно, есть отдельные проблемы, но тот факт, что ЦИК рассмотрел на заседании вопрос (о регистрации 14 депутатов Киевсовета от БЮТ - УНИАН), приняла решение в соответствии с законом, свидетельствует о том, что кризис преодолен», - сказала Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.
По ее словам, члены ЦИК нашли возможность организовать роботу в том русле, в котором требует от ЦИК закон.
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