ЦИК преодолел кризис?

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ заявляет, что кризис в ЦИК преодолен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам.

«ЦИК работает. Конечно, есть отдельные проблемы, но тот факт, что ЦИК рассмотрел на заседании вопрос (о регистрации 14 депутатов Киевсовета от БЮТ - УНИАН), приняла решение в соответствии с законом, свидетельствует о том, что кризис преодолен», - сказала Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

По ее словам, члены ЦИК нашли возможность организовать роботу в том русле, в котором требует от ЦИК закон.