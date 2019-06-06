КС признал неконституционным обязательное е-декларирование для активистов

Омбудсмен Людмила Денисова убеждена, что необходимость предоставления электронных декларации об имущественном состоянии делает гражданское общество, которое должно играть роль органа контроля власти, зависимым от нее.

Конституционный суд Украины признал неконституционным положение законодательства о предоставлении электронных деклараций активистами, борющимися с коррупцией.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook, которая на призыв коалиции общественных организаций еще в июне прошлого года направила в КС представление о неконституционности отдельных положений законов «О предотвращении коррупции» и «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц».

"Приветствую сегодняшнее решение Конституционного Суда Украины о неконституционности е-декларирования для активистов", - отметила Денисова.

"Считаю, что необходимость предоставления электронных декларации об имущественном состоянии делает гражданское общество, которое должно играть роль органа контроля власти, зависимым от нее", - добавила она.

По убеждению омбудсмена, антикоррупционные ограничения должны быть предусмотрены только для чиновников.

"Распространение этих обязательств на физических лиц противоречит конституционным правам и принципу верховенства права в части нарушения правовой определенности", - добавила она.

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Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц», согласно которому представители антикоррупционных общественных организаций, эксперты и другие лица, которые прямо или косвенно получают финансирование из средств международной технической помощи, обязаны подавать декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Принятие закона вызвало значительный общественный и международный резонанс, ряд представительств иностранных государств в Украине назвали «шагом назад» поправки к закону о е-декларировании.

22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать три законопроекта, которые отменяют или переносят срок подачи электронной декларации представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.