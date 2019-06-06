КС признал неконституционным обязательное е-декларирование для активистов
Конституционный суд Украины признал неконституционным положение законодательства о предоставлении электронных деклараций активистами, борющимися с коррупцией.
Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook, которая на призыв коалиции общественных организаций еще в июне прошлого года направила в КС представление о неконституционности отдельных положений законов «О предотвращении коррупции» и «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц».
"Приветствую сегодняшнее решение Конституционного Суда Украины о неконституционности е-декларирования для активистов", - отметила Денисова.
"Считаю, что необходимость предоставления электронных декларации об имущественном состоянии делает гражданское общество, которое должно играть роль органа контроля власти, зависимым от нее", - добавила она.
По убеждению омбудсмена, антикоррупционные ограничения должны быть предусмотрены только для чиновников.
"Распространение этих обязательств на физических лиц противоречит конституционным правам и принципу верховенства права в части нарушения правовой определенности", - добавила она.
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Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц», согласно которому представители антикоррупционных общественных организаций, эксперты и другие лица, которые прямо или косвенно получают финансирование из средств международной технической помощи, обязаны подавать декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Принятие закона вызвало значительный общественный и международный резонанс, ряд представительств иностранных государств в Украине назвали «шагом назад» поправки к закону о е-декларировании.
22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать три законопроекта, которые отменяют или переносят срок подачи электронной декларации представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.