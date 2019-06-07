Зеркаль в суде ООН напомнила России, что «ДНР» и «ЛНР» не являются участниками Минского переговорного процесса

Агент Украины в суде ООН подчеркнула, что РФ пыталась использовать украинские выборы для обоснования своей позиции относительно отрицания рассмотрения иска о нарушении Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на заседании Международного суда ООН напомнила делегации Российской Федерации, что созданные Россией незаконные образования «ДНР» и «ЛНР» не являются участниками Минского переговорного процесса.

Об этом Зеркаль сказала во время заключительного слова на слушаниях в Международном суде ООН, который рассматривал возражения РФ относительно юрисдикции рассматривать иск Украины.

Она заявила, что российская сторона во время обоснования своей позиции на слушаниях суда ООН многократно ссылалась на Минский процесс.

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В частности, по её словам, защита российской стороны пыталась доказывать, что в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе участвуют пять сторон. «Россия считает, что 3 равна 5. Группа поэтому и называется трехсторонней, ведь в её состав входят Украина, Россия, как стороны, и ОБСЕ как посредник. Но пяти сторон в ней нет», - подчеркнула Зеркаль.

Она считает, что посылания России на Минский процесс и связанные с ним дела является ничем иным, как попыткой отвлечь Суд от сути дела.

Также Зеркаль заявила, что Россия для защиты своей позиции пыталась использовать исключительно внутренние дела Украины.

«Мы шокированы тем, что агент Российской Федерации комментирует внутренние дела моей страны, выступая перед международным судом. Я понимаю, что Россию может сбивать с толку мирная передача власти в результате свободных и честных выборов. Я озадачена отношением России. В понедельник Россия обвинила нас в «насильственном государственном перевороте». Вчера пыталась использовать против нас результаты наших выборов. Однако позвольте развеять сомнения: я здесь по поручению президента Украины, с четким мандатом защиты интересов Украины и восстановления справедливости для её народа», - подчеркнула Зеркаль.

Также она заявила, что агент РФ в Международном суде ООН Дмитрий Лобач «насмехался над договорами, которые являются предметом обсуждения в этом суде».

«Очевидно, Россия не считает эти международные договора важными. А значит, Украине они «не интересны»", и она, цитирую, подала в этот Суда «нечто наподобие дела». Это не просто «что-то наподобие дела». Это дело серьезное, в котором говорится о нарушении серьезных международных договоров. Мне жаль, что Россия не воспринимает это всерьез», - подчеркнула Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, иск в Международный суд ООН Украина подала 16 января 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на Донбассе и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

Международный суд ООН в Гааге 19 апреля 2017 года объявил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от ограничения возможности крымским татарам в сохранении их институтов, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, в соответствии с которым Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

Относительно же обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.

Международный суд ООН до конца года должен принять решение о своей юрисдикции рассматривать иск Украины к РФ из-за нарушения двух конвенций.