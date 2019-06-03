Суд в Гааге сегодня начнет слушания по иску Украины против России

Большинство материалов украинской делегации будет опубликовано на сайте Суда уже сегодня.

Сегодня, 3 июня, в 10:00 Международный суд ООН в Гааге начнет рассмотрение возражений России относительно наличия у Суда юрисдикции рассмотрения иска «Украина против России» относительно финансирования Москвой терроризма.

Как сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль на своей странице в Facebook, Россия воспользовалась своим правом и сделала все возможное для того, чтобы затянуть рассмотрение дела по существу.

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«Это наше первое дело перед Международным Судом ООН в отношении применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которую мы передали на рассмотрение в Суд еще в начале 2017 года», – напомнила Зеркаль.

Она отметила, что рассмотрение дела по существу – это детальное исследование всех доказательств, мнений экспертов и показаний свидетелей, которые Украина предоставила Суду на 17 500 страницах еще год назад.

Большинство материалов украинской делегации будет опубликовано на сайте Суда уже сегодня.

Зеркаль отметила, что россияне пытаются избежать ответственности всеми возможными способами, «включая юридическую гимнастику и эквилибристику».

Она спрогнозировала, что во время выступления России мир в очередной раз услышит о «мятеже», «гражданской войне», «спасении русскоязычного населения», «возвращении Крыма» и «снова расскажет сказочку об «оружии в шахтах». «Мы морально готовы к очередной порции российской пропаганды», – заявила Зеркаль.

Украинская делегация, по ее словам, плодотворно провела подготовку к слушаниям и готова представить профессионально юридическую позицию и сделать все возможное, чтобы убедить Суд в своей юридической правоте и необходимости продолжить рассмотрение дела по существу и, как результат, обеспечить правосудие для Украины.

«Несмотря на то, что наша делегация является гораздо меньше российской, она состоит из проверенных временем представителей МИД, СБУ, ГПУ, которые непосредственно расследуют дела о сбитии МН17, террористических актах в Мариуполе, Краматорске, Волновахе, обеспечат оказание международно-правовой помощи, и принимали участие во всех переговорах с россиянами по этим вопросам. Во вторник рядом со мной будут выступать другие члены уже известной общественности юридической команды Украины: профессоры Харольд Коу и Жан-Марк Тувенин, юристы Марни Чик, Джонатан Гимблетт и Дэвид Зайонтс. Keep calm and love Ukraine», – говорится в сообщении Зеркаль.