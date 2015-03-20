Лазорко: На «Укртранснафту» осуществляется рейдерская атака с целью откачать из трубы государственную нефть

Контроль над административными зданиями «Укртранснафты» пытается получить частная охранная компания «Варта», представители которой, прибыв к офису «Укртранснафты», заявили о том, что Александр Лазорко в настоящий момент не является руководителем госкорпорации - якобы по решению наблюдательного совета «Укртранснафты».

Между тем, по словам Лазорко, ему не известно о таком решении набсовета, он не получал никаких соответствующих решений Кабинета министров. Александр Лазорко утверждает, что два дня назад имел разговор с руководителем «Нафтогаза» Андреем Коболевым, и никаких замечаний к работе Лазорко тот не выдвигал.

Также, по информации Лазорко, о текущей ситуации в настоящий момент не осведомлены в Администрации президента. Сотрудники компании предполагают, что решение о смене руководства «Укртранснафты» могло быть инспирировано министром энергетики и угольной промышленности Демчишиным (которого обвиняют в государственной измене по факту заключения контрактов по импорту электроэнергии из Российской Федерации и на поставку электричества в Крым).

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Чтобы воспрепятствовать захвату государственной компании, в офис «Укртранснафты» прибыла группа народных депутатов из разных фракций и глава Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский.

«В здание незаконно ворвались, под видом милиции, сотрудники частной охранной фирмы, разбили стекла, сломали кому-то руку... И испарились, - рассказал журналистам Коломойский. - Мы восстановили конституционный порядок. Если действительно хотят сменить директора компании - пусть это происходит по закону. Только, перед тем, как увольнять Лазорко, пусть наградят его - за 600 тысяч тонн нефти, которая, благодаря ему, не попала в руки сепаратистов».

Прокуратура должна разобраться в фальсификации документов и попытке рейдерского захвата государственной компании с помощью «титушек», - заявляют в «Укртранснафте».