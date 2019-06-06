"Обвинения отвергаю": Ющенко прокомментировал подозрение по делу "Межигорья"

По словам бывшего президента, он видит в этом деле политический подтекст.

Бывший президент Украины Виктор Ющенко отвергает предъявленные ему обвинения относительно незаконного выведения из государственной собственности резиденции «Межигорье».

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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«Да, действительно, 4 июня этого года по вызову я прибыл к следователю Генеральной прокуратуры, где мне было сообщено о подозрении. Коротко суть указанного подозрения сводится к тому, что якобы я с 2002 года вступил в сговор с Януковичем относительно завладение им урочища «Межигорье», - написал Ющенко.

По его словам, он не видит «повода прятаться или притворяться больным, как это стало модным».

«Всевозможные обвинения отвергаю, потому что не вижу ни оснований, ни доказательств. В суде я это беспрекословно докажу! Есть ли в деле политический подтекст? Очевидно, есть», - написал Ющенко.

Он отметил, что общество видит, как постепенно «снята ответственность практически из всех фигурантов громких дел по сепаратизму, государственной измену и убийствам на Майдане».

«Поэтому приходится выискивать новые громкие дела, имитировать бурную деятельность», - добавил экс-президент.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Ющенко в деле по механизму выведения из государственной собственности резиденции «Межигорье» в 2007 году.