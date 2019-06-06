Рада начала рассмотрение вопроса об отставке Климкина

С докладом выступает председатель Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко.

Верховная Рада начала рассмотрение вопроса об отставке Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, с докладом выступает председатель Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко.

В начале рассмотрения этого вопроса в сессионном зале находятся чуть более 50 народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 30 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

5 июня Комитет ВР по иностранным делам поддержал проект постановления о представлении президенту относительно увольнения Климкина.

Напомним, 17 мая Климкин заявил, что написал заявление об отставке с должности главы МИД.