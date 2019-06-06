Петиция за отставку Авакова набрала необходимое количество голосов

5 июня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не собирается писать заявление об отставке из-за убийства полицейскими в Переяславе-Хмельницком 5-летнего мальчика.

Петиция с требованием немедленного отстранения от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением министра внутренних дел Украины Арсена Авакова набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч голосов.

Петиция размещена на сайте главы государства.

По состоянию на 10 часов утра 6 июня петиция "О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим освобождении от должности министра внутренних дел Арсена Авакова», инициированная 2 июня, набрала 25 тыс. 652 голоса.

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Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяславе-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Патрульных подозревают в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п.п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залога.

5 июня министр внутренних дел Аваков заявил, что не собирается писать заявление об отставке из-за убийства полицейскими в Переяслав-Хмельницком 5-летнего ребенка.

Согласно ст. 114 Конституции, министры обороны и иностранных дел назначаются Верховной Радой по представлению президента, другие члены Кабинета министров назначаются парламентом по представлению премьер-министра.