Почти 90% украинцев ожидают радикальных изменений в стране - опрос

Запрос на изменения присущ абсолютному большинству представителей всех возрастных, региональных и электоральных группах.

Почти 90% украинцев ожидают радикальных изменений в стране.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

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Так, 34% опрошенных уверены, что Украина движется в правильном направлении, 37% - противоположного мнения, еще 29% - не определились.

Социологи отметили, что динамика изменения настроений населения в положительную сторону продолжается, и отметили, что оптимистичные взгляды на положение дел в стране имеют респонденты, проживающие в Центре и на Юге, самые младшие опрошенные, а также сторонники партий «Слуга народа» и «Сила и честь».

Однако, по данным опроса, сторонники партий «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа - За жизнь» - наиболее пессимистичны в этом вопросе.

Кроме того, результаты исследования свидетельствуют о том, что абсолютное большинство населения (88%) ожидает радикальных изменений в стране и только 4% выступают за стабилизацию ситуации, чтобы не было хуже, а 5% - за возвращение в прошлое.

Отмечается, что запрос на изменения присущ абсолютному большинству представителей всех возрастных, региональных и электоральных групп.

***Опрос проводился Социологической группой «Рейтинг» с 29 мая по 3 июня среди 2000 респондентов от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования не более 2,2%.